Кандидат-социалист в президенты Франции обещает украсть российские активы

Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн заявил, что одним из первых его шагов на посту президента станет изъятие замороженных в банках активов России для финансирования киевского режима. Решение планируется принять совместно с европейскими партнерами. Глюксманн победил недавно на праймериз социалистов и намерен баллотироваться на выборах.

В декабре 2025 года ЕС бессрочно заморозил российские активы на сумму 210 млрд евро, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. На вопрос о возможной позиции Бельгии против кражи политик ответил, что Брюсселю будет обеспечена "европейская солидарность".

Впрочем, судя по опросам, реальных шансов на победу у Глюксманна нет, во втором туре сойдутся лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

Выборы во Франции назначены на 18 апреля 2027 года.

