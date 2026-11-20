Bloomberg: Франция, Германия и Британия выразили готовность к переговорам с Россией

Представители европейской "большой тройки": Франции, Германии и Британии - обсуждают возможность встречи с российской стороной, сообщает Bloomberg. По данным источников издания, советник по национальной безопасности одной из этих стран связался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, и последний предложил провести переговоры в Москве.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение европейских представителей в Москву для прояснения их позиции по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что после понимания позиции Европы Россия определит формат диалога с Украиной. В частности, необходимо обсудить европейские планы по размещению войск на Украине после завершения боевых действий, которые для России неприемлемы, но которые постоянно звучат из стран Европы.

Путин также отметил важность общеевропейской архитектуры безопасности, учитывающей интересы России и Европы. При этом западные СМИ писали, что ряд министров иностранных дел ЕС не хотят обсуждать архитектуру безопасности Европы с Россией до прекращения СВО. Они считают, что сначала надо посредством военной помощи киевскому режиму подвигнуть Россию к существенным уступкам и остановить боевые действия. В ряде стран звучат предостережения: премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что Европа окажется в "ловушке", если изменение системы безопасности станет ценой участия в переговорах.