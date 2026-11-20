В Абу‑Даби пройдут торги вещами Майкла Джексона

Аукционный дом Julien"s Auctions выставит больше 100 предметов, связанных с Майклом Джексоном, - коллекционеры увидят сценические костюмы, вещи из клипов и аксессуары, пишет Weekend.

Главный лот - черно-красная кожаная куртка из клипа "Thriller" 1983 года: сейчас за нее дают 8,5 млн долларов. Еще один яркий экспонат - белая перчатка со стразами: в ней певец исполнил "Billie Jean" 16 мая 1983 года в шоу Motown 25. Также на торгах появится статуэтка American Music Awards, которую Джексону вручили в 1986 году.

Организаторы отмечают, что некоторые вещи возвращаются на аукцион спустя почти 20 лет. Творчество артиста до сих пор остается одним из самых масштабных в поп-музыке: он получил 13 премий Grammy, а тираж его записей превысил 1 млрд копий.

Ранее аукционный дом Heritage Auctions продал в Далласе световой меч Дарта Вейдера - подлинный реквизит из фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" - за 4,875 млн долларов, установив новый мировой рекорд для предметов из "Звездных войн".