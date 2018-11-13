Саратовский депутат, сидящий на "министерской диете", предложил принять эстафету Медведеву

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который ровно три недели сидит на так называемой "министерской диете", предложил принять эстафету премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом депутат заявил в ходе пресс-конференции НСН.

"Его министры, его кадры несут такие рекомендации в регионы. Мы должны понимать, что власть - это команда", - пояснил Бондаренко.

Народный избранник уточнил, что его интересуют профильные ведомства, а также Росстат, который заявлял, что потребительская корзина в России "подешевела".

Бондаренко рассказал, что на сумму в 3,5 тыс. руб. многие продукты он купить не смог: сыр, сметана, творог, "то, к чему привыкли".

Он обнародовал свой примерный рацион. На завтрак депутат ест яйца,- выходит 1,5 яйца в день, либо кашу, овсяную или гречневую; на обед суп из костей курицы – "другое мясо нельзя на эти деньги закупить"; на ужин – рагу, тушеные овощи. Рыбу он не покупал, из фруктов позволял себе только яблоки.

Из-за того, что приходится ограничивать порции, Бондаренко постоянно чувствует слабость, раздраженность, рассеянность.

Врач-диетолог Лидия Ионова, которая присутствовала на пресс-конференции, заявила, что к этому рациону действительно подходит термин "диета", когда приходится ограничивать себя в каких-либо продуктах. Она отметила, что ни о каком сохранении здоровья речи не идет при нынешней потребительской корзине.

Ионова подчеркнула, что на месяц по норме рациона на питание нужно тратить минимум в два раза большую сумму.

Напомним, история в диетой началась после того, как министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова описала плюсы жизни на 3,5 тыс. руб. прожиточного минимума. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра". Вскоре после этого чиновница была уволена.

Николай Бондаренко решил поставить над собой эксперимент и питаться на 3,5 тыс. руб. По его словам, спустя неделю он резко похудел.