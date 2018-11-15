"При ваших зарплатах- это даром": в Сети обсуждают "меню Хинштейна"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн решил развеять миф о сказочной дешевизне столовой нижней палаты парламента. Накануне он выложил фотографию меню с ценами в Twitter.

Опубликовал депутат и фото своего обеда, за который пришлось заплатить 253 рубля.

Однако после поста интернет-пользователи сошлись во мнении, что при зарплатах депутатов Госдумы, цены в их столовой все равно низкие. Комментаторы посоветовали сопоставлять зарплаты и льготы депутатов с зарплатами тех, "кто выбрал их своими слугами".

"Для их зарплат ваще даром. И то жалуются, недовольны, но хари наели себе будь здоров",

"Для депутатов это бесплатно можно считать",

"Ну и что Александр?При ваших зарплатах-это даром.Это нам с нашими пенсиями-дорого",

"При зарплате депутатского корпуса такие Цены ...это не то что дёшево ,это даром",

"Набрала из Вашего меню обед на 350 руб. Зарплата депутата чистыми 400тыс. Бизнес -ланч в кафе250 руб. при зарплате 40 тыс. НЕ МОРОЧЬТЕ НАМ ГОЛОВУ",

"На заводе при зарплатах 30-50т.р цены такие же.У депутатов в зарплате есть ещё один НОЛИК. Выходит что по чесноку было бы если в меню тоже добавился бы нолик. Интересно как бы жевался судак за 2110рубчиков и картошечка за 440?", - пишут пользователи в комментариях (здесь и далее - орфография и пунктуация автора сохранены – прим.).

Не вовремя Александр @Khinshtein опубликовал меню из думского кафе. Аппетит возбудил, новостников переполошил, работать многим не даёт.



И для сторонников теории заговора уничтожил очередной плацдарм. pic.twitter.com/76I8bjUZ8s — Evgeniy Kizeev (@kizeev71) 15 ноября 2018 г.

Отмечают пользователи и то, что нужно сравнивать не только цены: "Только наверно нужно еще сравнить качество продуктов и технологию приготовления. В борще наверно не один кусочек мяса плавает".

Есть и те, кто, увидев меню, ничего не сравнивал, а просто иронизировал: "Аааа! как резко захотелось увидеть депутата ГД, пьющего геркулесовый отвар))",

"кучеряво живёте",

"Не голодают, хоть поспокойнее на душе стало",

"Александр! А там под запись до аванса дают?",

"Это не является гостайной с экстремизмом?".

Были и весьма гневные комментарии: "Поэтому в думе больше половины по полцентнера весят! Еще наглости хватает такую зарплату получать и надбавки к пенсии вымаливать!",

"Людей позлить?!....",

"Не хрен больше чем-то полезным заняться депутату?! Мы, народ знаем как вам трудно жить и приходится есть говядину с черносливом аж за 255 руб.!".

Вспомнили россияне и скандал с экс-министром занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявляла, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Почём макарошки для слуг народа?https://t.co/pUgbxANqKM — @STFlive (@stflive) 14 ноября 2018 г. Напомним, уже бывший министр Соколова объявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей, поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". После ее речи и последующего увольнениясаратовский депутат Николай Бондаренко решил поставить эксперимент по питанию на прожиточный минимум. За первую же неделю народный избранник резко похудел. Завершая месяц скудного поста, депутат предложил подхватить эстафету главе Правительства Дмитрию Медведеву.