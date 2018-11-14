"Прожиточную диету" соблюсти не удастся. Хинштейн опубликовал меню столовой Госдумы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн развеял слухи о сказочной дешевизне столовой Госдумы, в которой при желании можно было бы соблюдать "модную" у депутатов "прожиточную диету".

Накануне информация о ценах в депутатской "столовке" появилась на Яндекс.Дзен. Там сообщалось, что комплексный обед обходится депутату в 60 рублей. "К примеру, 8 мая любой парламентарий мог заказать себе на "первое": щи по монастырски с куриным филе стоимостью 34 рубля за порцию, юшку картофельную с кабачками, помидорами и мясными фрикадельками за 39 рублей или суп-пюре из разных овощей с гренками за 20 рублей", - говорится в сообщении канала Кулинарные записки обо всем.

Скорее всего, запись основана на сильно устаревших данных.

Этот пост возмутил Хинштейна и он пообещал сфотографировать и выложить реальное меню столовой.

Так, самым дешевым блюдом в меню оказалась тертая морковка: 60 граммов за 13 рублей. Самое дорогое - мясо и рыба, обошлись сегодня за обедом депутатам в 211 рублей за 75 граммов. В меню включены постные блюда, витаминный стол, диетические блюда и десерты.

Опубликовал депутат и фото своего обеда, за который пришлось заплатить 253 рубля - закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника.

Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника pic.twitter.com/0HxwgOB0PV — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.

Отметим, что среди депутатов набирает популярность "прожиточная диета" - термин появился благодаря высказыванию саратовского министра труда и занятости Натальи Соколовой, которая объявила, что можно прожить на 3,5 тыс. руб., поскольку "макарошки всегда стоят одинаково". Этот спич стоил министру карьеры. Однако он же подвиг саратовского депутата Николая Бондаренко поставить эксперимент по питанию на прожиточный минимум. За первую же неделю народный избранник резко похудел и погрустнел.

Он обнародовал свой примерный рацион. На завтрак депутат ест яйца,- выходит 1,5 яйца в день, либо кашу, овсяную или гречневую; на обед суп из костей курицы – "другое мясо нельзя на эти деньги закупить"; на ужин – рагу, тушеные овощи. Рыбу он не покупал, из фруктов позволял себе только яблоки.

Завершая месяц скудного поста, депутат предложил подхватить эстафету главе Правительства Дмитрию Медведеву.

Между тем, диету решил поддержать еще один депутат - думы Астраханской области от ЛДПР Петр Кириллов. Дневник он ведет в сети Facebook.