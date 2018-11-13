Президент Австрии: Дело о шпионаже не испортит отношения с Россией

История с подозрением в шпионаже отставного полковника не испортит отношения Австрии и России, заявил австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Президент выразил удивление тому, что австрийское правительство решило предать это дело огласке в СМИ. "Я бы не стал драматизировать", - сказал он в эфире австрийского общественного телеканала ORF-2.

На прошлой неделе в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. Австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.

Ван дер Беллен отметил, что информация требует проверки, передает Regnum. Новые данные о "шпионаже" в пользу России появятся через несколько недель, добавил он.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что сведения о "шпионе" предоставили Австрии британские спецслужбы. По данным австрийского издания Kleine Zeitung, информация могла быть передана, чтобы изменить отношение австрийских властей к России.

Вена, напомним, не приняла участие в массовой высылке российских дипломатов в марте после отравления Скрипалей, в которой поучаствовали более 20 стран.