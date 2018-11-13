Президент Австрии: Дело о шпионаже не испортит отношения с Россией

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Президент Австрии: Дело о шпионаже не испортит отношения с Россией

История с подозрением в шпионаже отставного полковника не испортит отношения Австрии и России, заявил австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

Президент выразил удивление тому, что австрийское правительство решило предать это дело огласке в СМИ. "Я бы не стал драматизировать", - сказал он в эфире австрийского общественного телеканала ORF-2.

На прошлой неделе в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. Австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.

Ван дер Беллен отметил, что информация требует проверки, передает Regnum. Новые данные о "шпионаже" в пользу России появятся через несколько недель, добавил он.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что сведения о "шпионе" предоставили Австрии британские спецслужбы. По данным австрийского издания Kleine Zeitung, информация могла быть передана, чтобы изменить отношение австрийских властей к России.

Вена, напомним, не приняла участие в массовой высылке российских дипломатов в марте после отравления Скрипалей, в которой поучаствовали более 20 стран.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Президент Австрии: Дело о шпионаже не испортит отношения с Россией

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Австрия, Россия, шпионаж, Александер Ван дер Беллен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.11.2018 11:16 Мск Австрийские СМИ связали раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери
Ранее 12.11.2018 01:19 Мск В Австрии задержали второго российского шпиона
Ранее 10.11.2018 18:35 Мск Отставной полковник из Австрии признался в работе на Россию
Ранее 10.11.2018 14:19 Мск Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Ранее 09.11.2018 18:54 Мск Посол Австрии не стал раскрывать содержание беседы в российском МИД
Ранее 09.11.2018 14:21 Мск Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за шпионского скандала
Ранее 09.11.2018 11:12 Мск В Австрии бывшего полковника заподозрили в шпионаже в пользу России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 337

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети