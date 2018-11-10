Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль о шпионском скандале: власти Австрии заявили, что бывший полковник вооруженных сил страны шпионил в пользу России. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Кнайсль в ходе беседы разъяснила мотивы Вены, а также выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о неприемлемости публичных бездоказательных обвинений.

Напомним, глава Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал досконально расследовать дело экс-полковника.

Отметим, что президент России Владимир Путин летом посетил свадьбу Карин Кнайсль в австрийской Штирии.