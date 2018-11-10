Отставной полковник из Австрии признался в работе на Россию

Бывший полковник вооруженных сил Австрии признался в шпионаже в пользу России. По данным газеты Presse, за шпионаж он получил 300 тыс. евро.

Российская сторона предоставила военному технические устройства для передачи информации, они были конфискованы, пишет издание со ссылкой на Минобороны Австрии.

Напомним, австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.