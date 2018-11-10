Отставной полковник из Австрии признался в работе на Россию

11 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновница заявила о ненужности молодежи

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Отставной полковник из Австрии признался в работе на Россию

Бывший полковник вооруженных сил Австрии признался в шпионаже в пользу России. По данным газеты Presse, за шпионаж он получил 300 тыс. евро.

Российская сторона предоставила военному технические устройства для передачи информации, они были конфискованы, пишет издание со ссылкой на Минобороны Австрии.

Напомним, австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отставной полковник из Австрии признался в работе на Россию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Австрия, шпионаж,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2018 14:19 Мск Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Ранее 09.11.2018 18:54 Мск Посол Австрии не стал раскрывать содержание беседы в российском МИД
Ранее 09.11.2018 14:21 Мск Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за шпионского скандала
Ранее 09.11.2018 11:12 Мск В Австрии бывшего полковника заподозрили в шпионаже в пользу России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 173

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети