В Австрии задержали второго российского шпиона

В Австрии арестован второй российский шпион.

Как пишет местное издание Kronen Zeitung, им оказался сотрудник Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. По данным газеты, австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование по факту шпионажа уже на протяжении года.

Сотрудник Кремля подозревается в разглашении государственной тайны. Согласно австрийскому законодательству, наказание за это может составить до десяти лет лишения свободы. Ранее по двум адресам проживания подозреваемого прошли обыски.

В российском посольстве в Вене отказались комментировать информацию, сообщают "Новые известия".

Ранее сообщалось о задержании первого шпиона. Австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.