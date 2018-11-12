Австрийские СМИ связали раскрытие российского шпиона в Вене с Солсбери

Сведения об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже в пользу России, предоставили Австрии британские спецслужбы, пишет газета Kleine Zeitung.

По данным австрийского издания, информация могла быть передана, чтобы изменить отношение австрийских властей к России.

Вена, напомним, не приняла участие в массовой высылке российских дипломатов в марте после отравления Скрипалей, в которой поучаствовали более 20 стран. Кроме того, Австрия выступает "тормозом" санкций против России, пишет РБК со ссылкой на газету.

На прошлой неделе в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. Австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.

Позднее стало известно, что в Австрии был арестован второй российский шпион. Как пишет местное издание Kronen Zeitung, им оказался сотрудник Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом.