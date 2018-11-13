СМИ: в Челябинске сотрудницу ФСИН избили ее руководители

Женщина-капитан ФСИН из Челябинской области Екатерина Шакурова обратилась в Ассоциацию адвокатов РФ за права человека.

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Она сообщил о том, что подверглась неоднократным избиениям со стороны руководства - впервые это произошло в 2016 году. Били ее коллеги-мужчины. После этого мать двоих детей уволили и не выплачивали зарплату. Позже ее восстановили в должности.

Однако тот случай не стал последним. Сейчас женщина восстанавливается на работе во ФСИН в третий раз. При этом каждое ее появление на рабочем месте сопровождалось избиением, а к несению службы ее не допускают.

По словам Шакуровой, против избивавших завели уголовное дело по факту побоев, однако тут же закрывали якобы из-за отсутствия состава преступления.

По некоторым данным, Шакурова предоставила все доказательства, а ее коллеги дали признательные показания. Также капитан предоставила расшифровку аудиозаписи, которую она сделала во время очередного рукоприкладства начальства.

Сейчас Шакурова просит разобраться в ситуации с незаконным увольнением, допустить ее до несения службы, а также наказать коллег, сообщает телеканал "360".