13 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

"Информация не соответствует действительности". В ГУФСИН по Челябинской области прокомментировали заявление бывшей сотрудницы об избиении

В ГУФСИН России по Челябинской области назвали не соответствующей действительности информацию бывшей сотрудницы УИС Челябинской области Екатерины Шакуровой, заявившей об избиении со стороны руководства.

"Жалобы Шакуровой на то, что она была якобы избита своим коллегой, не соответствуют действительности, уголовное дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступлений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В областном ГУФСИН рассказали, что Шакурова проходила службу в отделе охраны ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области с ноября 2006 по август 2016 года. В мае 2015 года она была уволена после служебной проверки по факту неисполнения должностных обязанностей по занимаемой должности начальника караула.

Она посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. В сентябре она была восстановлена на службу, а в августе 2016 года снова уволена в связи с окончанием контракта. Шакурова снова обратилась в суд, но суд первой инстанции и апелляционной отказали в удовлетворении жалобы.

Напомним, Екатерина Шакурова рассказала о том, что подверглась неоднократным избиениям со стороны руководства.

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"Информация не соответствует действительности". В ГУФСИН по Челябинской области прокомментировали заявление бывшей сотрудницы об избиении

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Теги: ФСИН, избиение, ГУФСИН по Челябинской области.



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Ранее 13.11.2018 04:05 Мск В Челябинске сотрудница ФСИН заявила, что ее избили руководители

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