СМИ: Катарский фонд купил пакет акций "Роснефти" на кредиты ВТБ

Сделка по покупке доли "Роснефти" катарским фондом была в значительной мере профинансирована не иностранными инвесторами, а российским ВТБ. Как передаёт РБК, эту информацию Reuters подтвердили на условиях анонимности сразу девять высокопоставленных источников.

Катарский фонд якобы получил российский кредит в 6 млрд долларов. При этом в отчетности ВТБ за сентябрь указано, что банк "одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд руб. (6,7 млрд долл.) на срок до трех лет после того, как сам занял у ЦБР 350 млрд руб".

Катарскому фонду QIA принадлежит 14,6% акций "Роснефти". Сделка была закрыта в январе 2017 г. В сентябре того же года QIA попыталась продать пакет акций китайской CEFC. Однако CEFC не сумела найти деньги на сделку, а ее глава был задержан в рамках расследования экономических преступлений.

Крупнейшим акционером "Роснефти" остается государственный "Роснефтегаз" (владеет чуть более чем 50%), у британской BP — 19,75%



Напомним, продолжается рост задолженности российских корпораций перед банками. Правда сейчас заемщиком на рынке облигаций стал "Сбербанк", в прошлые годы это место занимали "Роснефть" и "Газпром".