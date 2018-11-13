13 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

ВТБ предложил журналистам спор на миллиард рублей

ВТБ опровергла информацию о выдаче кредита катарской компании QIA на приобретение акций "Роснефти" и предложила СМИ, распространившим эту информацию, заключить пари. Если новости не соответствуют действительности, журналистам предложено перевести на счета госбанка по миллиарду рублей.

Информацию о споре распространили "Ведомости" со ссылкой на сообщение группы ВТБ, разосланное журналистам.

"Для того чтобы разрешить этот спор, мы предлагаем средствам массовой информации, распространившим эти сведения, заключить юридически обязывающие соглашения с банком ВТБ: в случае если их утверждения не соответствуют действительности, каждое из них заплатит по миллиарду рублей банку ВТБ, переведя деньги на наш счет", – говорится в заявлении группы.

ВТБ приложил реквизиты для перевода средств.

Напомним, первоисточником новости стало агентство Reuters. По его данным, катарский фонд якобы получил от ВТБ $6 млрд.

Как сообщало Накануне.RU, швейцарский сырьевой трейдер "Glencore" и "Qatar Investment Authority" в 2017 г. купили 19,5% акций компании "Роснефть".

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ВТБ предложил журналистам спор на миллиард рублей

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Теги: ВТБ, Катар, Роснефть, спор с журналистами



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