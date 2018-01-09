Бывшие сотрудники "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты из-за долгов по зарплате

Бывшие сотрудники авиакомпании "ВИМ-Авиа" вышли на пикеты к зданиям Правительства России и транспортных ведомств. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"Тем временем бывшие сотрудники компании ВИМ-Авиа стоят в одиночных пикетах возле Дома Правительства, Росавиации и Ространснадзора. Долг по зарплате перед ними составляет около полумиллиарда рублей", - написал он на своей странице в соцсети, приложив фото пикетчиков.

Напомним, проблемы "ВИМ-Авиа" обнаружились летом 2017 года, когда авиакомпания практически сорвала чартерную программу. Полетные направления были распределены между другими перевозчиками, в том числе зарубежными. Осенью ситуация повторилась, после чего было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей.