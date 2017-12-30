Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента партией "Гражданская инициатива", за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн руб. Это следует из сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов пяти кандидатов по состоянию на 27 декабря, которые были опубликованы сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, передает корреспондент Накануне.RU.