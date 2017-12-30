Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая на выборы президента партией "Гражданская инициатива", за первые дни после открытия специального избирательного счета потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн руб. Это следует из сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов пяти кандидатов по состоянию на 27 декабря, которые были опубликованы сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
По данным ЦИК, после открытия счета в фонд Собчак поступило 19,4 млн руб. Из них потрачено было 3,65 млн - на финансовое обеспечение сбора подписей.