Ксения Собчак выдвинута кандидатом в президенты от партии "Гражданская инициатива"

Партия "Гражданская инициатива" выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Решение было принято 23 декабря на II съезде партии. Собчак вступила в "Гражданскую инициативу" и избрана в федеральный совет партии.

"Вот я официально и кандидат! Съезд партии "Гражданская инициатива" поддержал мою кандидатуру! Теперь впереди-много поездок по регионам и самый сложный этап-сбор подписей", - написала Собчак на своей странице в инстаграме.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 декабря КПРФ объявила о выдвижении директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента в 2018 году.

На съезде "Единой России" заявили о поддержке кандидата-самовыдвиженца, действующего президента РФ Владимира Путина и объявилипартийную мобилизацию сторонников к выборам главы государства в 2018 году.