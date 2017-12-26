Собчак официально стала кандидатом в президенты России

Центризбирком России разрешил Ксении Собчак, выдвинутой на выборы президента РФ от "Гражданской инициативы", открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

Как передает ТАСС, решение принято сегодня на заседании комиссии.

Напомним, Собчак была утверждена кандидатом на съезде "Гражданской инициативы" 23 декабря. Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган - политический совет. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения.

Так как Собчак является кандидатом от непарламентской партии, для регистрации на выборах ей нужно собрать подписи 100 тысяч избирателей в свою поддержку.