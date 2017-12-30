Саакашвили: При Порошенко гражданство мне не вернут

Лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили уверен, что не сможет добиться возвращения украинского гражданства через суд, пока у власти находится Петр Порошенко. Об этом он заявил в эфире канала "News One".

"Во время президентства Порошенко - вряд ли. Но я уверен, что, как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство", - сказал политик.

Саакашвили также заявил, что практически не имеет влияния на митингующих, разбивших палатки у здания Верховной рады.

"Не я их ставил. Это просто люди, с ними нужно разговаривать. И если я завтра скажу им, чтобы шли домой, они так не сделают, у них есть свои конкретные взгляды и подходы, власть будет обязана с ними вести диалог", - добавил он.

По словам Саакашвили, генеральная прокуратура Украины не имеет дела против него, а хочет любой ценой избавиться.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на 3 января назначено рассмотрение в суде по существу иска Михаила Саакашвили к миграционной службе Украины, отказавшей ему в признании лицом, которое требует дополнительной защиты.