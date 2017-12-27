Суд отказал Саакашвили в запрете экстрадиции

Окружной административный суд Киева отказал Михаилу Саакашвили в запрете его экстрадиции. Также суд отказался рассматривать иск к министерству юстиции и прокуратуре в незаконном проведении экстрадиционной проверки по запросу Грузии. Об этом сообщается на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, суд назначил на 3 января 2018 года рассмотрение по существу иска Михаила Саакашвили к миграционной службе Украины. Он требует в суде признать противоправным и отменить решение Государственной миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании его лицом, которое требует дополнительной защиты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили готовит иск к СБУ за похищение в Европейский суд по правам человека для получения денежной компенсации.