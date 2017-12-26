Саакашвили готовит иск к СБУ в ЕСПЧ

Михаил Саакашвили готовит иск к СБУ за похищение, который планирует подать в Европейский суд по правам человека для получения денежной компенсации. Об этом он заявил в Киеве перед зданием СБУ, куда по повестке пришел на допрос, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, за нападение, за угон, за похищение человека", - сказал он.

По его словам, во время первого задержания 5 декабря "СБУ действовала, как чистый криминал и чистые бандиты".

При этом Саакашвили отказался от допроса и не зашел в здание СБУ, поскольку получил одну повестку для проведения двух различных следственных действий, что запрещено УПК.

"Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК... Я ни шагу не сделаю в нарушение закона ... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда (генпрокурор Юрий) Луценко в Верховной раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им напою такую ​​песню, они долго будут помнить. Я готов сдать образцы моего голоса", - сказал Саакашвили журналистам.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 18 декабря Саакашвили пришел в Генпрокуратуру, где отказался от допроса, заявив, что его дело должна расследовать СБУ.