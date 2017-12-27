Южноуральцев будут судить за нападения на дальнобойщиков

В Чебаркуле трое подельников предстанут перед судом за вымогательства, грабежи и разбои в дальнобойщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в период с марта по декабрь 2016 года под угрозами повреждения и уничтожения имущества требовали от водителей передачи денег и имущества.

В результате угроз и применяемого насилия потерпевшие передавали обвиняемым как личные денежные средства, так и перевозимые товарно-материальные ценности.

От действий соучастников пострадали 11 граждан и 5 юридических лиц, в том числе из республики Казахстан. Общий ущерб составил свыше 1 млн рублей.