Якоб сделал заявление о возврате Екатеринбургу градостроительных полномочий

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб на итоговой пресс-конференции сделал заявление о возврате городским властям градостроительных полномочий. В целом, сити-менеджер оценил этот шаг, как позитивный, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вернули практически полный объем градостроительных полномочий, за исключением выдачи разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию. Все остальные полномочия с 1 января следующего года будем выполнять. Мы активно предлагали передать, положительно оцениваем [принятое решение]", - прокомментировал ситуацию глава администрации Екатеринбурга.

Напомним, ЗакСО лишило "серый дом" "хлебных" градостроительных полномочий в октябре 2015 года. Соответствующий законопроект подписал губернатор. По мнению наблюдателей, передача градостроительных полномочий на региональный уровень значительно облегчила жизнь строителей. Мэрию не раз упрекали в том, что она незаконно отказывает в выдаче градостроительных планов земельных участков и внесении в них изменений. Самое больше количество нарушений администрации, по словам строителей, связано с отказами в подготовке утверждения схем земельных участков на кадастровом плане территории.

Добавим также, что по мнению наблюдателей, градостроительная сфера в Екатеринбурге считалась одной из самых коррумпированных. Кроме того, мэрию не раз упрекали в том, что она с полномочиями не справляется.

Представители городских властей же расценивали эти действия как инструмент давления на Екатеринбург со стороны региона и даже пытались оспорить передачу градостроительных полномочий на уровень региона в суде, однако успехом эта затея не увенчалась.

С прошлого года конфликт властей города и области сошел на нет, и постепенно полномочия стали возвращаться на уровень муниципалитета. Ряд градостроительных полномочий депутаты регионального парламента вернули администрации города в середине декабря.