На Южном Урале грузовик сбил женщину на пешеходном переходе

В Челябинской области водитель грузового автомобиля "MAN TGA" сбил 42-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пострадавшая скончалась. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло днем 27 декабря на 22 км автодороги Долгодеревенское-Кыштым у поселка Ишалино. Грузовик сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась в больнице.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.