Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета. Об этом журналистам сообщил сам Мутко.

"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства", - приводит слова Мутко ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. Сам Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что ни о какой отставке речи не идет и это временное решение.

Ранее эксперты отмечали, что сборную России могут отстранить от домашнего ЧМ по футболу, если Мутко останется вице-премьером.