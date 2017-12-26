"Он нам очень нужен": в РФС рассчитывают, что Мутко как можно скорее вернется на пост президента

Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал свое назначение. Он рассчитывает, что оставивший пост Виталий Мутко скоро вернется к своим обязанностям.

Напомним, в понедельник исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Комментируя свое назначение, он поблагодарил за доверие и признался, что готов к работе на новой должности.

"Понимаю, какая ответственность на меня возложена, осознаю, что до чемпионата мира осталось всего полгода. Буду делать все, что от меня зависит. Сейчас в РФС чувствуется настоящая атмосфера футбольной семьи. Со всеми достигнуто полное взаимопонимание. Самое главное - сохранить стабильность. Нашим сборным в ближайшее время предстоит множество турниров, мы не должны допустить ни одного срыва, ни одного скандала. Очень надеюсь, что Виталий Леонтьевич (Мутко, - прим.) как можно скорее вернется на пост президента РФС, он нам очень нужен", - приводит слова Алаева официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что сборную России могут отстранить от домашнего ЧМ по футболу, если Мутко останется вице-премьером. Сам он уверял, что готов уйти в отставку в "любой момент".