19 Декабря 2018
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Спорт В России

Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза

Виталий Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом Накануне.RU сообщили в РФС.

Как уточнили в организации, пост исполняющего обязанности президента до конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин, который сейчас является главой Российской Премьер-лиги.

Напомним, Виталий Мутко покидал пост президента РФС в конце прошлого года. Тогда уточнялось, что его полномочия "временно приостановлены". Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Осенью этого года сообщалось, что Мутко вновь вернулся к руководству российским футболом.

Виталий Мутко, РФС(2018)|Фото: rfs.ru

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Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза

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Теги: Мутко, РФС, президент, Прядкин



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