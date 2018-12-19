Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза

Виталий Мутко официально покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом Накануне.RU сообщили в РФС.

Как уточнили в организации, пост исполняющего обязанности президента до конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин, который сейчас является главой Российской Премьер-лиги.

Напомним, Виталий Мутко покидал пост президента РФС в конце прошлого года. Тогда уточнялось, что его полномочия "временно приостановлены". Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Осенью этого года сообщалось, что Мутко вновь вернулся к руководству российским футболом.