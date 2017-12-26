"Об отставке речи не идет": Мутко на время покинул пост президента РФС

25 декабря в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание исполкома Российского футбольного союза. На нем было принято решение временно приостановить полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, решение было принято в связи с кратковременной невозможностью их исполнения. Исполком утвердил генерального директора (генерального секретаря) РФС Александра Алаева временно исполняющим обязанности президента организации вместо Мутко.

Александр Алаев

"В уставе РФС сказано, что, если президент не может исполнять свои обязанности, он имеет право их сложить с себя. Я воспользовался такой возможностью и обратился к исполкому с просьбой кратковременно, на срок до шести месяцев, на период судебных разбирательств в CAS приостановить работу в РФС, чтобы Российский футбольный союз спокойно функционировал. Об отставке речи не идет. Первый вице-президент Никита Симонян по состоянию здоровья отказался исполнять мои обязанности, два вице-президента Сергей Прядкин и Сергей Анохин заняты другой работой. В связи с этим, я предложил исполкому, чтобы РФС на время возглавил генеральный директор (генеральный секретарь) Александр Алаев. Исполком эту кандидатуру с удовольствием поддержал. Что касается вопросов о взаимодействии с ФИФА и оргкомитетом ЧМ-2018, я, как вице-премьер, продолжу работу в этом направлении", - прокомментировал кадровые изменения Виталий Мутко.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что сборную России могут отстранить от домашнего ЧМ по футболу, если Мутко останется вице-премьером. Сам он уверял, что готов уйти в отставку в "любой момент".