Захарченко помиловал украинских пленных для обмена

Глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских пленных для их обмена с Украиной, намеченного на 27 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", - сказал он.

По его словам, согласно предварительным договоренностям, процедура обмена пленными состоится завтра в 13.00.

Как сообщало Накануне.RU, 25 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что все детали согласованы. Украина должна освободить 306 человек, ДНР и ЛНР - 74.