Патриарх Кирилл: Процесс согласования по обмену пленными в Донбассе завершен

Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе миротворческой встречи с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Леонидом Пасечником.

"Сегодня в Свято-Даниловом монастыре завершился процесс согласования всех деталей, касающихся обмена пленными между ДНР и ЛНР и Украиной", - сказал он журналистам по итогам переговоров.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в списки не вошли все, кто находится в плену, и выразил надежду на продолжение диалога, передает ТАСС.

По его словам, "Русская церковь скорбит в отношении того, что сейчас происходит на Украине, когда брат поднимает руку на брата". Он также подчеркнул "необходимость скорейшего мирного решения проблемы". Предстоятель Русской православной церкви особо подчеркнул роль митрополита Украинской Православной церкви Онуфрия в достижении консенсуса и выразил благодарность всем, кто принимал участие в согласовании обмена.

Как рассказал глава ДНР Александр Захарченко, Киев передаст ополченцам 306 человек, Украине вернут 74. Обмен должен состояться 27 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, 15 ноября Путин впервые провел переговоры с руководством республик Донбасса по вопросу обмена пленными с Украиной. С такой идеей выступил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, сообщивший о готовности Киева освободить свыше 300 человек взамен на освобождение 70 человек другой стороной до Нового года.