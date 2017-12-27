В Конгрессе США допросили еще одного участника встречи сына Трампа и юриста из России

Представители спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса США на днях за закрытыми дверями опросили Ираклия Кавеладзе, который был одним из участников встречи Дональда Трампа - младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой. Об этом стало известно агентству Reuters.

В Конгрессе хотят выяснить, помог ли Кавеладзе организовать эту беседу. Интерес к нему вызван и тем, что в 2013 году он был на частном ужине в Лас-Вегасе, где также находились нынешний глава американского государства Дональд Трамп и президент российского холдинга Crocus Group Араз Агаларов, которые отмечали заключение соглашения о проведении в Москве конкурса "Мисс Вселенная". Кавеладзе представлял интересы Агаларова в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Напомним, Трамп-младший оказался в центре скандала после сообщений в СМИ, в которых говорилось, что в июне прошлого года сын президента США встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, чтобы получить компрометирующую информацию о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон.

Ранее другой свидетель встречи - лоббист Ринат Ахметшин - дал показания перед жюри спецпрокурора по делу о "связях с Россией" Роберта Мюллера.