"Грибы" распались из-за "Бамбинтона"

Стала известна причина, по которой на пике популярности прекратила свое существование сверхпопулярная украинская группа "Грибы".

Оказалось, что фронтмен коллектива Юрий Бардаш теперь продвигает свой новый проект "Бамбинтон". Стоит отметить, что группа уже успешно стартовала с клипом на песню "Зая" (более 9 млн просмотров на YouTube).

Что касается "Грибов", коллектив даст последнее выступление 31 декабря этого года. Жизнь "Грибов" продлилась всего полтора года. Главным хитом проекта стала песня "Тает лед".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Грибы" со своим главным хитом стали лидерами всех российских чартов уходящего года. В частности, песня возглавила чарт в русском сегменте iTunes, клип на нее посмотрели на YouTube 143 млн раз (первое место), также трек вошел в тройку лидеров на "Яндекс.Музыке".