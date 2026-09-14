Британский стартап строит в Лондоне крупнейший военный завод со времен Второй мировой

Британская компания Isembard откроет в Лондоне оборонный завод - крупнейший с окончания Второй мировой войны. Производство и штаб-квартира разместятся в четырехэтажном здании площадью около 160 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал " Ъ" со ссылкой на Financial Times.

Завод построят в районе Саутварк на месте бывшего автопарка. Гендиректор Isembard Александр Фицджеральд рассказал, что предприятие выпустит компоненты для дронов, ракет, роботов, подводных лодок и реактивных двигателей. Продукцию планируют поставлять американской компании Anduril, британской Babcock International и правительству Великобритании.

Компанию Isembard основали в 2024 году. По данным источников Financial Times, ее оценивают примерно в 500 млн долларов. Недавно фирма привлекла более 50 млн долларов от инвесторов, включая американский венчурный фонд Union Square Ventures. Сейчас на заводе работают 35 человек, но до конца года численность доведут до 200 сотрудников. В дальнейшем компания планирует расширять сеть: около 15 заводов под брендом Isembard уже работают по франшизе в Великобритании, США, Франции и Германии.

Сообщалось, что концерн "Уралвагонзавод" запустил серийное производство нового штурмового комплекта защиты для танков Т‑80БВМ: в нем используют высокопрочные стальные тросы, которые деформируют кумулятивный боеприпас или заставляют его сдетонировать на безопасном расстоянии от брони.