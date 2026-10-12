В России появилась схема мошенничества с "возвратом ошибочного переведённых денег"

В МВД России предупредили жителей страны о появлении новой схемы мошенничества.

Звонок или сообщение от неизвестного с просьбой вернуть ошибочно поступившие на банковскую карту деньги и давление на срочность являются признаками мошеннической схемы. Она работает так.

На карту жертвы переводят деньги. Потом почти сразу с человеком связывается неизвестный собеседник. Он говорит, что перевод является ошибкой и просит срочно вернуть деньги. Для возврата предлагают использовать другие реквизиты или перевести средства на чужую карту.

В случае, если человек оказывается в такой ситуации, в МВД советуют не тратить поступившие деньги и не переводить их самостоятельно. Об этом говорится в материалах министерства, с которыми ознакомился ТАСС.