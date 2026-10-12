В Москве признано законным наказание Roblox за пропаганду ЛГБТ*

* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Апелляционная инстанция Московского городского суда, проверив доводы апелляционной жалобы, признала назначенное наказание законным и соразмерным, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее решение об этом принял Таганский райсуд. Roblox Corporation получила административный штраф в 4 млн руб.

Мосгорсуд признал законным привлечение Роблокс к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ*.



