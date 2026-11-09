Двух фигурантов дела о пытках на уральской автомойке отправили в колонию

В Каменске-Уральском осудили двух фигурантов громкого дела о похищении людей и их пытках на местной автомойке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 18-летний Даниил Анашкин (на момент преступления он был несовершеннолетним) и 21-летний Максим Рыбников. История прогремела на всю страну в 2025 году, когда девушки подверглись похищению и издевательствам на автомойке. Позже выяснилось, что потерпевших гораздо больше.

Как показало расследование, Анашкин и Рыбников с еще одним соучастником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, 3 января 2025 года насильно усадили в машину четырех девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Их привезли в автомойку на улице Карла Маркса, где две девушки подверглись истязанию, которое снимали на видео.

Поводом для расправы стал конфликт между соучастником и жертвами в мессенджере. Последние оскорбили оппонента и его родственников, за что и подверглись пыткам.

Сегодня Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Анашкина и Рыбникова виновными. Первому назначено 4 года колонии общего режима, второму – 5,5 лет колонии строгого режима. Сразу после оглашения обоих взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что сейчас в Свердловском областном суде рассматривается еще одно дело о пытках на уральской автомойке. На скамье подсудимых оказались восемь обвиняемых. Сообщалось, что от них пострадали 15 человек.