09 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новый многонациональный туристический маршрут стартовал в Екатеринбурге в рамках Года единства народов

В рамках празднования Дня народного единства стартовала экскурсия по новому туристическому маршруту "Многонациональный Екатеринбург: история в лицах и судьбах", об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

Организатором выступил Департамент общественных связей Администрации города Екатеринбурга совместно с Музеем истории Екатеринбурга. В экскурсии приняли участие представители национально-культурных объединений – казахи, евреи, немцы, киргизы, татары, башкиры, узбеки, армяне, а также представители молодёжных организаций.

"Новый туристический маршрут приурочен ко Дню народного единства и разработан в рамках важного года – Года единства народов, объявленного Президентом России. Мы познакомимся с историей многонационального Екатеринбурга, где трудились, работали и творили люди разных национальностей и религий", – сказала директор Департамента общественных связей Администрации города Екатеринбурга Екатерина Форукшина.

(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

(2026)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Экскурсионный маршрут стартует от главного туристско-информационного центра (ТИЦ) в Историческом сквере Екатеринбурга, а финальной точкой станет арт-объект "Уральский многогранник". Екатерина Форукшина отметила, что разработанный маршрут – отдельный туристический продукт, с которым могут познакомиться жители и гости уральской столицы. Любой желающий может выбрать пеший вариант или заказать экскурсию по большому автобусному маршруту. Он будет доступен на главном туристическом сайте города.

Председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Свердловской области Сергей Павленко подчеркнул, что специалисты разработали интересный маршрут, объединивший исторические места, где мирно и дружно проживали народы.

Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова в ходе экскурсии рассказала, что с момента основания Екатеринбург формировался как многонациональный и многоконфессиональный центр, а также о вкладе различных национальных общин в становление и развитие города – от XVIII века до наших дней.

"Вопросы толерантности и дружелюбия легко раскрывать именно на примере Екатеринбурга, потому что город с первых лет своего существования был многонациональным", – сказала Екатерина Калужникова.

Екатерина Форукшина отметила, что в недавно открывшемся главном туристско-информационном центре жители и гости Екатеринбурга смогут познакомиться с туристическими продуктами и маршрутами, купить сувениры, выпить чаю и попробовать уральские десерты. В дальнейшем зона выставки картин будет наполняться ремесленными изделиями, а в следующем году откроется пространство для проведения городских мероприятий.

Теги: многонациональный туристический маршрут, Год единства народов


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