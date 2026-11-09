Екатеринбурженка через суд требует вернуть деньги за билет на концерт Стаса Михайлова и компенсировать моральный вред

Судебные разбирательства по поводу отмены концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге продолжаются. Жительница Екатеринбурга подала иск к организаторам ООО "РокФест" с требованием вернуть деньги за билеты, а также оплатить проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда.

Напомним, концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре того же года шоу в очередной раз не состоялось. Именно на 26 октября Валентина (имя изменено) и приобрела два билета за 24 тыс. рублей. В том же месяце организатор пообещал сообщить о сроках и порядке возврата средств, однако деньги так и не вернули.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в апреле 2026 года Валентина направила ООО "РокФест" претензию с требованием вернуть оплату, но ответа снова не последовало. После этого она обратилась к мировому судье. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 25 ноября 2026 года.

Напомним, что и в остальных случаях попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, а потому Роспотребнадзор подал иск в защиту более 100 свердловчан к организатору несостоявшегося выступления. Дело рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное заседание состоялось в октябре 2025 года, на нем был увеличен размер исковых требований. А 11 декабря суд вынес решение по делу – иск удовлетворить.

Всего с ООО "РокФест" в пользу 119 человек было взыскано более 2 млн рублей. В эту сумму входят стоимость оплаченных билетов, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований, компенсация морального вреда в пользу каждого потребителя и штраф.

Как уточнили в ведомстве, в отношении тех, кто при покупке билетов оплатил сервисный сбор, суд обязал ООО "РокФест" возместить уплаченные за него средства.