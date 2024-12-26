Более 50 свердловчан подали иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова

На сегодняшний день более 50 человек присоединились к коллективному иску к организатору концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге, который так и не состоялся. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, люди, желающие вернуть деньги за отмененный концерт, обратились в адрес агентств, где они покупали билеты. Однако никто им ничего не вернул. Специалисты Роспотребнадзора направили организатору концерта – ООО "РокФест" – предложение добровольно вернуть потребителям деньги за билеты, но реакции не последовало. Тогда ведомство предложило свердловчанам присоединиться к групповому иску, это уже сделали 57 человек.

До 27 декабря 2024 года нужно заполнить и представить в управление Роспотребнадзора по Свердловской области следующие документы:

оригинал заявления по прилагаемой форме (см. по ссылке);

копии билетов (электронных билетов);

документы об оплате билетов;

заявление о возврате средств за билет или билеты, направленное в адрес организатора концерта, агента по продаже билетов;

ответ исполнителя (при его наличии);

копию паспорта;

иные имеющие отношение к делу документы.

Подписанное заявление и все документы в отсканированном виде можно направить через раздел "Прием обращений граждан" на сайте Роспотребнадзора (при условии обязательной авторизации на портале Госуслуг), либо отправить почтой или принести лично в канцелярию управления Роспотребнадзора (Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3).

Концерт Стаса Михайлова в столице Урала должен был состояться 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу в очередной раз не состоялось.