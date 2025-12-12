Суд удовлетворил иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Решение принято в пользу свердловчан.

Напомним, концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу того же года в очередной раз не состоялось. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, и тогда Роспотребнадзор подал иск в защиту более 100 свердловчан к организатору несостоявшегося выступления – ООО "Рок Фест".

Дело рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное заседание состоялось в октябре нынешнего года, на нем был увеличен размер исковых требований. А накануне, 11 декабря, суд вынес решение по делу.

"Иск удовлетворен", - сообщается в электронной картотеке суда.

Другие подробности и итоговая сумма исковых требований в картотеке не указаны. Будет ли решение обжаловано ООО "Рок Фест", пока не сообщается.