Рассмотрение иска к организатору концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге перенесено на декабрь

Рассмотрение судебного иска к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге продолжится в декабре.

Напомним, что концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу в очередной раз не состоялось. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, после чего Роспотребнадзор подал иск в защиту более 100 свердловчан к организатору несостоявшегося выступления – ООО "Рок Фест".

Дело рассматривает Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное заседание по иску состоялось сегодня, 21 октября. Как сообщается в электронной картотеке суда, рассмотрение дела начато с начала. Причиной стало то, что изменились основания или предмет иска.

Кроме этого, как указано в картотеке, вырос размер исковых требований. Их сумма не уточняется

Следующее заседание состоится 11 декабря.