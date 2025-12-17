Организатор отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге заплатит за это более 2 млн рублей

Свердловский Роспотребнадзор уточнил сумму иска к организатору отмененного концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Также стало известно, что именно в нее входит.

Читайте также: Уральца засудили за продажу сумки с Чебурашкой в Москве

Напомним, концерт должен был пройти 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу того же года в очередной раз не состоялось. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела, тогда Роспотребнадзор подал иск в защиту более 100 свердловчан к организатору несостоявшегося выступления – ООО "Рок Фест".

Дело рассматривал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Предварительное заседание состоялось в октябре нынешнего года, на нем был увеличен размер исковых требований. А 11 декабря суд вынес решение по делу – иск удовлетворить.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, всего с ООО "Рок Фест" в пользу 119 человек взыскано более 2 млн рублей. В эту сумму входят стоимость оплаченных билетов, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований, компенсация морального вреда в пользу каждого потребителя и штраф.

Как уточнили в ведомстве, в отношении тех, кто при покупке билетов оплатил сервисный сбор, суд обязал ООО "Рок Фест" возместить уплаченные за него средства.