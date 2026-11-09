В Астраханской области прошло освящение памятника Николаю II

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и депутат регионального парламента Нурлан Супугалиев приняли участие в церемонии открытия и освящения памятника царю Николаю II в селе Мултаново Володарского района Астраханской области. Чин освящения осуществил митрополит Астраханский и Камызякский Никон.

Освященный монумент стал завершающим элементом духовно-исторического мемориального комплекса, который возведен на территории при храме Святителя Николая Чудотворца в селе Мултаново. Ранее на территории прихода уже были установлены гранитные книги с именами 144 священнослужителей, поклонный крест и историческая экспозиция. Комплекс призван увековечить память священнослужителей, пострадавших за веру в годы гонений XX века в Астраханской области.

В чине освящения также принимали участие представители духовенства, председатель регионального отделения Союза армян России Азат Карапетян и члены правления регионального отделения Союза православных женщин. Открытие скульптурной композиции является значимым событием в деле сохранения исторической памяти, духовных традиций и укрепления межконфессионального согласия в Астраханской области.

Памятник был передан в дар генеральным продюсером телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым, государственным и общественным деятелем Павлом Астаховым. Напомним, Николай II канонизирован Русской Православной Церковью как царь-страстотерпец.