В Кракове произошла стрельба в центре города, есть погибшие и раненые

В Кракове произошла стрельба в центре города, есть погибшие и раненые.

По сообщению РИА Новости, которое ссылается на слова очевидца, стрельбу открыл неизвестный около Рыночной площади. "Сначала я услышал три выстрела, потом в другом месте опять началась стрельба. И там, и там есть пострадавшие", - сказал очевидец.

По данным полиции, погибли пять человек, ранены 10, в том числе двое полицейских.

Интерфакс сообщает, что стрелок при задержании был ранен, его доставили в больницу. Полиция выясняет мотивы его действий.

ТАСС относительно стрелка уточняет, что он был одет в камуфляж. Он вел стрельбу из машины без номеров, при себе у него было длинноствольное оружие.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это происшествие терактом