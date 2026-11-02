Такер Карлсон: Трамп может нанести ядерный удар по Ирану в ближайшие дни

США на пороге ядерного удара по Ирану. Источники указывают на возможное применение ядерного оружия уже в ближайшие дни, заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его данным, к этому подталкивает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он постоянно звонит Трампу и призывает разбомбить Иран. Потенциальной мишенью может стать глубоко расположенный иранский комплекс в горе Пикакс, что в центральной части страны. Израильская разведка считает, что там вновь активизировалось обогащение урана, а этот объект, заглубленный на 90 метров под гранит, неуязвим для обычного вооружения.

Карлсон связывает настойчивость Нетаньяху его сложной внутриполитической ситуацией. После недавних выборов он сталкивается с трудностями в формировании правительства без участия президента США. А утрата власти несет для него угрозу расследований и возможного тюремного заключения.

Круг сторонников возобновления крупномасштабных военных действий, согласно данным Карлсона, включает главу Пентагона Пита Хегсета, командующего CENTCOM Брэда Купера, госсекретаря Марко Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Американские СМИ также пишут, что Нетаньяху пытается убедить Трампа нанести мощный удар по Ирану сразу после выборов 3 ноября. А США уже предупредили стран-союзников в Персидском заливе о вероятном проведении краткосрочной, но мощной военной кампании против Ирана после выборов.