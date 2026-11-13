13 Ноября 2026
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Экономика Кировская область
Фото: Накануне.RU

Высокая динамика инвестиций - основа стабильного роста экономики Кировской области

Министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2027 год и на  на плановый период 2028 и 2029 годов представила прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Как отметил министр, высокие объемы инвестиций стали основой стабильного прироста экономики. Так, за период с 2022 года по 2025 год вложено более 480 млрд рублей. Средние темпы роста при этом составили от 15 до 24%. Источниками финансирования выступали как собственные средства предприятий, так и бюджетные. Инвестиционные вложения позволили запустить новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной инфраструктуре, в том числе программу по обновлению пассажирского транспорта.

Объем валового регионального продукта в 2026 году прогнозируется в размере 800 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом рост составит 2%. В среднесрочной перспективе экономика Кировской области должна увеличиться в сопоставимой оценке на 4,6% и к 2029 году составить 950 млрд рублей. Основным фактором роста экономики региона на среднесрочную перспективу станет реальный сектор экономики.

Промышленность региона формирует треть всего валового регионального продукта, подчеркнула министр экономического развития региона Наталья Кряжева. После значительного роста в предыдущие годы в 2025 году промышленное производство увеличилось еще на 2,8%. В текущем году объем промышленного производства ожидается на уровне 720 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7% больше предыдущего года. К 2029 году объем промышленного производства достигнет 860 млрд рублей.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом обрабатывающая промышленность останется главным драйвером региональной экономики. В период с 2027 года по 2029 год темпы роста в отрасли составят в сопоставимой оценке 106%. С января по август текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рост производства готовых металлических изделий составил 127%.

Стабильно развивается химическая промышленность, что приводи к  увеличению выпуска базовых химических веществ, удобрений и соединений азота. Еще один флагман экономики региона -  фармацевтика. В этой сфере важную роль играет организация научно-производственного центра по разработке фармацевтических препаратов и создание участка для производства вакцины против вируса папилломы человека, а также открытие производства стратегически важного антибиотика в поселке Восточном, который применяют при тяжёлых болезнях лёгких и пневмониях.

В сельском хозяйстве региона, которое продолжает быть одним из важнейших отраслей экономики, проводится технологическая модернизация процессов содержания и кормления скота, что  является ключевым фактором, обеспечивающим устойчивое производство молока в регионе. На протяжении многих лет Кировская область удерживает 5-е место в России по производству сырого молока в сельхозорганизациях. В целом по объем производства сельхозпродукции к 2029 году превысит 100 млрд рублей.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"По итогам 9 месяцев этого года прирост оборота розничной торговли в сопоставимой оценке составил почти 5%. По итогам 2026 года рост потребительской активности оценивается на уровне 4%. По нашим прогнозным оценкам оборот розничной торговли за три года увеличится на 20% в текущих ценах и на 6,3% в сопоставимых. Это соответствует росту реальных доходов населения", — рассказала министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева.

Теги: бюджет кировской области, публичные слушания, инвестиции, валоый региональный продукт


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