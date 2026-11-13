На Фурманова в Екатеринбурге затруднено движение из-за ремонта трубопровода

Необходимость отремонтировать поврежденный трубопровод на перекрестке Фурманова — Шаумяна — Чкалова в Екатеринбурге привела к затруднению движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского "Водоканала".

Изначально специалисты приехали на место для устранения точечной аварии, однако повреждения были обнаружены сразу в нескольких местах. Чтобы избежать новых аварий и повторных раскопок, было принято решение заменить проблемный участок полностью.

Участок трубопровода в сторону улицы Громова уже заменен, готовятся работы на улице Фурманова, что осложнит движение транспорта. При этом, в "Водоканале" отмечают, что не собираются полностью перекрывать перекресток.

"Понимаем, что раскопки затрудняют движение, особенно правый поворот с ул. Фурманова. Приносим извинения за неудобства. Однако наша задача — не просто устранить аварию, а сделать так, чтобы не пришлось снова вскрывать дорогу на этом участке", — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до 17 ноября.