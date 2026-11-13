Будущим учителям придется сдавать ЕГЭ по своему предмету

Минобрнауки РФ вводит новое правило для поступающих на педагогические направления: с приемной кампании 2027 года абитуриенты обязаны сдавать ЕГЭ по профильному предмету - тому, который планируют преподавать. Например, будущему учителю физики нужно будет сдать экзамен именно по физике.

Норма начала действовать с 1 сентября 2026 года - в этот день вступил в силу пункт приказа, который меняет правила приема. Применять требование станут уже в 2027 году.

В Минобрнауки пояснили ТАСС, что педагог должен глубоко знать свой предмет - это напрямую влияет на качество преподавания.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения опубликовали проекты приказов с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2027 год: ЕГЭ проведут в три периода - досрочный (19 марта-19 апреля), основной (1 июня-9 июля) и дополнительный (3-24 сентября).