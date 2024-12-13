Зубенко может покинуть пост главы свердловского Росимущества после проверки Москвы

Росимущество не намерено продлевать контракт с главой свердловского управления ведомства Сергеем Зубенко. Причина - существенные нарушения в его действиях, которые были выявлены в ходе последних проверок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Росимуществу, внутренние проверки выявили нарушения в действиях Зубенко, в связи с чем ведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать им соответствующую правовую оценку.

Официального подтверждения отставки Зубенко пока нет. Его контракт с ведомством истекает 16 декабря.